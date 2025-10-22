Правительство Грузии борется с ношением медицинских масок Тбилиси

В центре Тбилиси полиция проводит рейды против людей в медицинских масках. В социальных сетях опубликованы десятки видеороликов, на которых полицейские останавливают прохожих в масках, требуют предъявить удостоверение личности и заставляют их снять маски.



Официальная причина этих проверок — выявление участников акций протеста, которые продолжаются в Грузии уже почти год.



При чем тут маски?



Подобные «рейды» стали возможны после того, как 19 октября в Грузии вступил в силу закон, запрещающий ношение масок на митингах.



Полиция начала задерживать участников протестов по обвинению в перекрытии дороги или сокрытии лица на митинге, за что им грозит 15 суток административного ареста.



Однако зачастую жертвами этих рейдов оказываются люди, носящие маски по медицинским показаниям, некоторые из которых вовсе не поддерживают протестующих.





«Покажите рот»



21 октября возле одной из станций метро в центре Тбилиси полиция остановила двух женщин, одна из которых была в медицинской маске.



Они утверждали, что не имеют никакого отношения к протестам и просто возвращались с концерта корейской поп-группы. Женщина в маске объяснила, что ей недавно удалили несколько зубов. Однако полицейские не поверили и заставили ее снять маску и показать рот. Оказавшиеся поблизости журналисты сняли это на видео, которое, попав в соцсети, быстро завирусилось.



«Этот абсурд — лицо Грузии», — прокомментировал инцидент один из пользователей соцсетей, подчеркивая трагикомичность ситуации: в стране, где всего несколько лет назад, во время пандемии COVID, штрафовали за хождение без маски, теперь задерживают за их ношение.



«Это наша работа»



На видео слышен также диалог между полицейским и женщиной в маске.



Она спрашивает его, почему они ее проверяют, на что полицейский отвечает «Это наша работа».



Эта фраза быстро стала мемом и поводом для сарказма в соцсетях, символизируя то, чем занимается на сегодняшний день грузинская правоохранительная система.



Также широкий резонанс в соцсетях получила история 71-летней беженки из Абхазии Азы Чилачавы, против которой МВД завело дело за ношение маски и передало его в суд.



Предупреждение врачей



Сложившаяся ситуация привлекла внимание также врачей. Инфекционист Майя Буцашвили пишет в Facebook, что запрещать людям носить медицинские маски в сезон гриппа и ОРВИ – серьёзная ошибка:



«Запрещать ношение медицинских масок в общественных местах, особенно в этот сезон, когда наблюдается рост заболеваемости респираторными вирусами, неправильно. Это особенно проблематично для людей с хроническими заболеваниями, для которых грипп и другие респираторные вирусы могут привести к серьёзным осложнениям», – пишет Буцашвили.





Пользователи соцсетей активно делятся своими историями. Один из них рассказал о своем родственнике, который не может поехать в центр города, опасаясь быть задержанным за ношение маски, а без нее боится садиться в автобус.



«Когда Центр по контролю и профилактике заболеваний сделает заявление?» — обращается рассказчик к руководителю этого центра Паате Имнадзе.





