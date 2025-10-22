Полиция задержала на проспекте Руставели города Тбилиси несколько активистов

22.10.2025 21:19





Сотрудники правоохранительных органов задержали на центральном проспекте грузинской столицы – проспекте Руставели, несколько активистов.



Аресты начались после того, как участники акции не подчинились требованию полиции освободить проезжую часть. Ранее несколько участников акции легли на проезжую часть, чем препятствовали передвижению автотранспорта, один из активистов взобрался на патрульную машину.



После арестов автомобильное движение по проспекту Руставели было восстановлено.



В настоящее время точное число задержанных не установлено. Акция протеста на проспекте Руставели продолжается.





