Кобахидзе: Ответ посольства ЕС на письмо конкретного криминала не является дипломатической практикой

Ответ посольством ЕС на письмо конкретного криминала не является никакой дипломатической практикой, - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, высшие должностные лица часто просят представителей ЕС выразить свою позицию по тем или иным вопросам, «здесь же они уклоняются от выражения своей позиции, когда дело касается реально поддержки грузинского народа».



«В это время они отвечают на письмо конкретного криминала, это вообще не дипломатическая практика, напротив, это недипломатическая, недемократическая практика», - заявил Ираклий Кобахидзе.





