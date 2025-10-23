Кобахидзе о запрете партий: Иск в Конституционный суд будет подан завтра, или максимум в понедельник

23.10.2025 11:54





По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, иск, касающийся запрета партий, будет подан в Конституционный суд завтра или в понедельник. Об этом Кобахидзе сообщил журналистам.



«Наверное, завтра, не знаю. Как вы знаете, иск подадут парламентарии. Либо завтра, либо, максимум, в понедельник иск уже будет внесен в суд», - сказал Кобахидзе.



Для справки, 16 октября парламент поддержал законодательный пакет, огласно которому, конкретным лицам будет запрещена партийная деятельность, право занимать политические должности и участвовать в выборах.



Поправки вошли в органический закон «О Конституционном суде Грузии», в закон «О политических объединениях граждан», Избирательный кодекс и Уголовный кодекс.



Согласно законодательным поправкам, в случае запрета конкретной партии решением Конституционного суда члены запрещённой партии и лица, связанные с ней, не будут иметь возможности пользоваться пассивным избирательным правом – они больше не смогут избираться в парламент и муниципалитеты. Также будет ограничено их право занимать руководящие должности в конституционных органах, и они больше не смогут становиться членами других партий. Они также не смогут быть жертвователями других партий.





