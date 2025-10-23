Амиран Гамкрелидзе о задержании Важи Гаприндашвили

23.10.2025 13:39





Такое обращение [с Важой Гаприндашвили], которое мы видели вчера по телевизору, неприемлемо, это позор для нации, это оскорбление медицинского сообщества. Сколько ещё должно продолжаться подобное насилие над собственным населением? - Страна входит в плохую спираль, и я ещё раз прошу тех, кто принимает решения, сесть за стол переговоров и там решить шаги для разрядки обстановки, - написал бывший директор Национального центра контроля и профилактики заболеваний Амиран Гамкрелидзе, откликаясь на задержание врача Важи Гаприндашвили на акции протеста 22 октября.



«Господин Важа Гаприндашвили - один из самых выдающихся и достойных членов медицинского сообщества Грузии. Он отличается высоким профессионализмом, человечностью, честностью, гуманизмом, патриотизмом и всеми качествами, присущими врачам. Это Важа многократно доказывал своему народу и стране. Такое обращение с этим человеком, которое мы вчера видели по телевизору, недопустимо, это позор для нации, оскорбление медицинского сообщества. До каких пор должно продолжаться такое насилие над собственным населением? Я должен поверить, что те, кто это поручает и делает, сам верит, что эти люди, которые почти год стоят на Руставели, действительно «враги народа»? Страна входит в плохую спираль, и я ещё раз прошу тех, кто принимает решения, сесть за стол переговоров и там решить шаги для разрядки обстановки, выход всегда есть. Повторю то, что писал много раз, что уступка - всегда признак мудрости и ответственности более сильного перед страной и её будущим.



Свободу Важе, выдающемуся врачу и личности, и уже десяткам арестованных граждан, которые находились с ним», - написал Амиран Гамкрелидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





