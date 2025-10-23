ЕС утвердил 19-й пакет санкций. Он затронет газ и криптовалюту

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе окончательно утвердили 19-й пакет санкций в отношении России. Он уже опубликован и вступил в силу. Накануне новый пакет санкций утвердили послы ЕС после того, как от возражений отказались Австрия, Венгрия и Словакия.



Пакет совпал по времени с ужесточением санкций со стороны США. Как отметила представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас, это свидетельствует о том, что давление на Россию с целью завершения войны в Украине оказывают с обеих сторон Атлантики.



Пакет мер, как сообщают агентства, включает, в частности, запрет на импорт сжиженного природного газа из России к 2027 году (ранее страны ЕС договорились о том, что полностью импорт прекратится к 1 января 2028 года), запрет на предоставление резидентам России криптоуслуг, ограничения на перемещения российских дипломатов в пределах Шенгенской зоны - дипломаты должны будут уведомлять о поездках за пределы страны, где они аккредитованы.



Также расширен чёрный список танкеров так называемого теневого флота - в него включены 116 новых наименований судов. Вводится полный запрет на сделки с компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть». Также ЕС наложил запрет на транзакции с НПО «Истина», «Абсолют Банком», «МТС Банком», «Альфа-Банком» и «Земским банком». В санкционный реестр включили 44 юридических лица из России, Гонконга, Китая, Индии, Таиланда, а также стран Центральной Азии. Ряд этих компаний, как утверждается, помогают в обходе санкций. В список включены также несколько криптобирж.



Среди попавших под санкции компаний, в частности, «Дальневосточное морское пароходство», «Автоваз» и «Евраз».



В списке также около 20 физических лиц. Среди них президент «Автоваза» Максим Соколов, помощник Дмитрия Медведева Олег Осипов, начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин, выступающий с прокремлёвских позиций историк Александр Дюков.



В саммите ЕС участвует президент Украины Владимир Зеленский. Он приветствовал усиление давления на Москву, отметив, что Украина не пойдёт на «территориальные уступки» России в рамках мирного урегулирования.





