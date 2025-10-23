Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кахабер Квеквескири, обвиняемый в перекрытии дороги, приговорен к 14 суткам административного ареста


23.10.2025   21:09


Тбилисский городской суд признал Кахабера Квеквескири административным правонарушителем.

По решению судьи Кобы Чагунава, Каха Квеквескири приговорен к 14 суткам административного ареста.

МВД обвинило его в искусственном перекрытии проспекта Руставели 20 октября.


