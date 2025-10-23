Кахабер Квеквескири, обвиняемый в перекрытии дороги, приговорен к 14 суткам административного ареста

23.10.2025 21:09





Тбилисский городской суд признал Кахабера Квеквескири административным правонарушителем.



По решению судьи Кобы Чагунава, Каха Квеквескири приговорен к 14 суткам административного ареста.



МВД обвинило его в искусственном перекрытии проспекта Руставели 20 октября.





