Кахабер Квеквескири, обвиняемый в перекрытии дороги, приговорен к 14 суткам административного ареста
23.10.2025 21:09
Тбилисский городской суд признал Кахабера Квеквескири административным правонарушителем.
По решению судьи Кобы Чагунава, Каха Квеквескири приговорен к 14 суткам административного ареста.
МВД обвинило его в искусственном перекрытии проспекта Руставели 20 октября.
