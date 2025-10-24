Прокуратура: Ираклий Гарибашвили тайно занимался бизнес-деятельностью и получал нелегальные доходы

17 октября, в результате обыска в квартире Ираклия Гарибашвили было обнаружено и изъято 6 500 000 долларов США – указанное заявление сегодня на брифинге сделал генеральный прокурор Георгий Гваракидзе.



По его словам, в период пребывания на должности Ираклий Гарибашвили тайно активно занимался разной бизнес-деятельностью и получал нелегальные доходы в особо крупном размере.



«Следствием, проведенным Антикоррупционным бюро СГБ Грузии, было установлено, что Ираклий Гарибашвили, который в период с 2019 по 2024 гг. занимал должности министра обороны и премьер-министра Грузии, являлся лицом, занимающим должность государственно-политического характера, исходя из предписаний Закона Грузии »О борьбе с коррупцией», ему запрещалось принимать участи в предпринимательской деятельности любого типа и получать любые другие вознаграждения, за исключением должностного оклада. Несмотря на это, в период пребывания на должности, Ираклий Гарибашвили тайно занимался различной бизнес-деятельностью и получал доходы нелегального происхождения в особо крупном размере. Он, как должностное лицо, обязан был декларировать как доходы, так и осуществленные расходы.



С целью легализации вышеупомянутых незаконных доходов в предъявляемых декларациях об имущественном положении он указывал ложные данные, якобы, он ежегодно получал в дар от одного из членов семьи крупные суммы денег. Указанным путем, он искусственно создал происхождение части денежных средств в особо крупном размере, а именно – 830 тысяч лари, полученных им от нелегального участия в частном бизнесе, и ввел их в легальный оборот.



Помимо этого, для придачи законного вида необоснованному имуществу в 2023-2024 гг. Ираклий Гарибашвили зарегистрировал на приближенное лицо 2 автомобиля стоимостью 463 630, также через члена семьи за 210 000 лари он приобрел 100% доли одной из компаний, имеющей в своей собственности недвижимое имущество.



Параллельно, он инвестировал всего 3 670 172 лари в ООО, зарегистрированное на имя одного из членов семьи.



В то же время, для того, чтобы замаскировать источник действительной природы и происхождения необоснованных денежных средств, он конвертировал их в иностранную валюту, полученные в результате этого 6 500 000 долларов США были обнаружены и изъяты во время обыска его квартиры, проведенного 17 октября 2025 года», - заявил Георгий Гваракидзе.





