Прокуратура требует залог в размере 1 млн лари в качестве меры пресечения в отношении Гарибашвили


24.10.2025   12:12


Прокуратура Грузии выступила с требованием о внесении залога в размере 1 миллиона лари в качестве меры пресечения в отношении бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Как отметил на брифинге генеральный прокурор Георгий Гваракидзе, по предъявленному обвинению экс-премьер признает себя виновным.

«Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение по статье 194-й, часть 3-я, подпункт «В» Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает легализацию незаконных доходов с сопутствующим получением прибыли в особо крупном размере. По предъявленному обвинению он полностью признал свою вину. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании в отношении последнего меры пресечения в виде внесения залога в размере 1 миллиона лари, обеспечение которого возможно как внесением денежных средств, так и залогом недвижимого имущества.

Также прокуратура требует наложить на обвиняемого такие дополнительные обязательства как сдача в правоохранительные органы паспорта гражданина Грузии и запрет на выезд с территории страны»,- заявил Гваракидзе.


