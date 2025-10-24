«Лело — Сильная Грузия» обжалует в Конституционном суде законодательные поправки о запрете политических партий

24.10.2025 12:17





«Законодательные изменения, разработанные партией «Грузинская мечта», нарушают статью 11 Европейской конвенции о защите прав человека, статью 22 Международного пакта ООН о гражданских и политических правах, а также параграф 7 Копенгагенского документа ОБСЕ, согласно которому государства — члены ОБСЕ обязаны обеспечивать гражданам свободу создавать политические объединения и свободно участвовать в их деятельности», — заявил член партии «Лело — Сильная Грузия» Георгий Сиоридзе.



По его словам, у партии уже подготовлен конституционный иск, который в ближайшее время будет подан в Конституционный суд.



«Эти репрессивные изменения, прежде всего, противоречат Конституции Грузии, в частности, её 60-й статье, согласно которой, Конституционный суд обладает конкретной компетенцией в вопросах, касающихся запрета политических партий, но не предусматривает запрета политической деятельности для отдельных лиц или лиц, связанных с политическими партиями.



Закон противоречит основным правам, закреплённым в Конституции Грузии, и нарушает статьи 23, 24 и 25.



Репрессивное законодательство приведёт к разрушению демократических основ и обеспечит полную консолидацию диктатуры и авторитаризма.



Партия «Лело — Сильная Грузия» — это сила, путь которой всегда был, есть и будет борьбой — в прошлом, настоящем и будущем. Так будет до тех пор, пока этот режим не закончится. Иск мы подадим в ближайшее время — возможно, уже в понедельник», — заявил Георгий Сиоридзе.







