В Министерстве образования был произведен ряд структурных изменений

24.10.2025 12:24





В Министерстве образования, науки и молодежи Грузии в рамках реорганизации были проведены несколько структурных изменений с целью повышения эффективности работы ведомства.



Об этом говорится в заявлении Министерства образования, науки и молодежи Грузии.



«Функции Департамента по делам молодежи, входившего в состав центрального аппарата министерства, теперь будет выполнять государственное подведомственное учреждение »Агентство по делам молодежи».



Государственное подведомственное учреждение »Международный центр образования» и некоммерческое юридическое лицо »Агентство профессиональных навыков» больше не будут действовать как отдельные структуры и продолжат функционировать в составе центрального аппарата министерства.



Новые изменения коснулись и сферы инклюзивного образования — по решению министерства, на основании запросов родителей и представителей школьного сообщества, в центральном аппарате создано новое структурное подразделение — Департамент стратегического и инклюзивного развития», — говорится в заявлении министерства.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





