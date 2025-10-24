|
В Министерстве образования был произведен ряд структурных изменений
24.10.2025 12:24
В Министерстве образования, науки и молодежи Грузии в рамках реорганизации были проведены несколько структурных изменений с целью повышения эффективности работы ведомства.
Об этом говорится в заявлении Министерства образования, науки и молодежи Грузии.
«Функции Департамента по делам молодежи, входившего в состав центрального аппарата министерства, теперь будет выполнять государственное подведомственное учреждение »Агентство по делам молодежи».
Государственное подведомственное учреждение »Международный центр образования» и некоммерческое юридическое лицо »Агентство профессиональных навыков» больше не будут действовать как отдельные структуры и продолжат функционировать в составе центрального аппарата министерства.
Новые изменения коснулись и сферы инклюзивного образования — по решению министерства, на основании запросов родителей и представителей школьного сообщества, в центральном аппарате создано новое структурное подразделение — Департамент стратегического и инклюзивного развития», — говорится в заявлении министерства.
