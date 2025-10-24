Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посол Грузии в США провела встречу с сенатором Рэнди Полом


24.10.2025   12:31


Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США Тамар Талиашвили провела встречу с председателем Комитета Сената США по внутренней безопасности и правительственным делам, сенатором-республиканцем Рэндом Полом, который также является членом комитетов Сената по иностранным делам, здравоохранению, труду и пенсиям, а также по малому бизнесу и производству.

Об этом сообщает посольство Грузии в США.

«В ходе встречи обсуждались перспективы укрепления грузино-американских отношений. Также были рассмотрены события, происходящие в регионе, значение мирных инициатив и актуальные вопросы в контексте международных отношений», — говорится в сообщении.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна