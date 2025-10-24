Посол Грузии в США провела встречу с сенатором Рэнди Полом

24.10.2025 12:31





Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США Тамар Талиашвили провела встречу с председателем Комитета Сената США по внутренней безопасности и правительственным делам, сенатором-республиканцем Рэндом Полом, который также является членом комитетов Сената по иностранным делам, здравоохранению, труду и пенсиям, а также по малому бизнесу и производству.



Об этом сообщает посольство Грузии в США.



«В ходе встречи обсуждались перспективы укрепления грузино-американских отношений. Также были рассмотрены события, происходящие в регионе, значение мирных инициатив и актуальные вопросы в контексте международных отношений», — говорится в сообщении.





