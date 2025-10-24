Гарибашвили должен в течение 30 дней выплатить залог в один миллион лари

24.10.2025 15:10





Тбилисский городской суд избрал в отношении бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили меру пресечения в виде залогa в размере одного миллиона лари по делу о легализации незаконных доходов в особо крупном размере. Решение несколько минут назад объявила судья Эка Барбакадзе.



Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры. Бывший премьер-министр обязан внести указанную сумму в течение 30 дней. Кроме того, были удовлетворены ходатайства прокуратуры о запрете на выезд за пределы страны и изъятии паспорта.



Сам Гарибашвили не делал заявлений во время заседания и ограничился коротким комментарием, что согласен с предъявленным обвинением. Заявления сделали только его адвокаты.



Одна из адвокатов, Лили Гелашвили, отметила, что Ираклий Гарибашвили явился на первый же допрос, не предпринимал попыток покинуть страну, и, исходя из его личности, риск скрыться от следствия исключён.



Предварительное судебное заседание назначено на 16 декабря.



Бывший премьер-министр уже покинул здание суда.



Напомним, 17 октября были проведены обыски в жилых домах Ираклия Гарибашвили, Григола Лилуашвили, Отара Парцхаладзе и связанных с ними лиц. Как сообщили в прокуратуре, были изъяты различные электронные устройства, документация и крупные суммы наличных денег.



22 октября на брифинге в Службе государственной безопасности (СГБ) было заявлено, что в Антикоррупционном агентстве был допрошен бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который полностью сотрудничал со следствием и признал факт получения незаконных доходов на протяжении ряда лет.



Напомним, Ираклий Гарибашвили впервые занимал пост премьер-министра в 2013–2015 годах. 30 декабря 2015 года он покинул должность, а в 2019 году вернулся в правительство в качестве министра обороны. Через два года, в феврале 2021 года, парламент Грузии утвердил его премьер-министром. 29 января 2024 года Гарибашвили ушёл с этого поста.





