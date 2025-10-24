Павел Герчинский: Мы верим в Грузию, как и население Грузии верит в Европу

«Я рад, что вслед за Тбилиси и Батуми, мы отмечаем День Европы здесь, в Кутаиси.



Исторически, Кутаиси является культурным и интеллектуальным центром страны; воистину кузницей европейских идей.



Кутаиси одновременно является городом традиций и современности, хранящим внушительное прошлое, но в то же время стремящимся к новшествам.



Именно это и есть Европа – постоянное движение к развитию, при уважении уникальной культуры и традиций друг друга.



И у стран-членов Евросоюза есть великая история. Именно эта история сегодня напоминает нам о том, «кем мы были и кем стали»: общностью мира, экономического благополучия и ценностей.



Более 30 лет мы стоим рядом с Грузией, рядом с вами и разделяем блага, накопленные за столько лет. Это мы делаем потому, что верим в Грузию, как население Грузии верит в Европу.



Однако мы также слышим безосновательные обвинения, пытаются принизить многолетнюю дружбу, разделить нас, представить Евросоюз врагом – это несправедливо!



Мы всё же надеемся, что грузинские власти вернутся к уважению тех принципов, на которых стоит Евросоюз.



Не надо терять надежды! Мы не сдаемся, так как чувствуем поддержку и дружбу населения Грузии. Сегодняшний день – ясный пример этого.



Ведь сегодня мы празднуем то, что находимся вместе, общие достижения и историю. Мы не теряем надежду, что отпразднуем и наше общее будущее!



Вперед, Грузия, вперед!» – заявил Герчинский.





