Член «Лейбористской партии» Лаша Чхартишвили приговорен к 14 суткам административного ареста

24.10.2025 18:20





Тбилисской городской суд признал члена «Лейбористской партии Грузии» Лашу Чхартишвили, которому вменялось искусственное перекрытие проезжей части, виновным в совершении административного правонарушения.



Решением судьи Звиада Цеквава, он приговорен к 14 суткам административного ареста.



Напомним, что Лаша Чхартишвили был задержан 19 октября. До своего задержания он разместил видео, на котором объяснял сотрудникам правоохранительных органов, что вместе со своим ребенком идет на кладбище матери. Позже он был освобожден, и заседание по его делу было перенесено на сегодня.





