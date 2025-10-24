Саломе Зурабишвили: 26 октября мы будем все вместе и в очередной раз выразим, что протест не угасает

Сегодня мы являемся свидетелями того, что происходит, когда режим ничего не может добиться и наступает время его конца, - указанное заявление на брифинге сделала 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Вместе с тем, Зурабишвили призвала общественность встать вместе 26 октября.



«С 26 октября прошел почти год. Очень болезненный год для общества, так как мы увидели то, что в последние дни не просто продолжается, а усугубляется, истерические репрессии со стороны режима, истерические репрессии в отношении гражданского общества. Они попытались перевести на немирный сценарий, но и это режиму не удалось, и он всячески, всеми формами, арестами невинных людей, запугиванием пытается подавить протест, который все еще продолжается.



Продолжаются репрессии и новые российские законы. Эта российская модель распространяется на всё, и сейчас мы ожидаем, что будет принят закон, который запретит политические партии и политическую деятельность для членов указанных партий.



Это очередной этап политических репрессий и развития российского сценария, который мы видим на протяжении этого года, но он проходит в более ускоренном порядке, чем мы видели в свое время в России.



Грузия входит в российское пространство, так как сюда входят подсанкционные суда, ввозящие подсанкционную нефть. Мы – путь для России для обхода санкций, и этим Грузия становится своеобразной серой криминальной зоной, где может произойти всё что угодно.



В течение этого года режим ничего не добился. Не добился того, чтобы нарушить международную изоляцию. Не смог подавить протест общества, и он не может править страной. Страна уже не управляется. Режим является репрессивным, но это не режим, правящий страной, и, что самое главное, сегодня мы являемся свидетелями того, что происходит, когда режим ничего не может добиться и наступает время его конца. Это внутреннее противостояние. Как бы они не хотели «выдать» это за антикоррупционные действия, это внутренние криминальные разборки. Внутри полное недоверие в отношении друг к другу, в отношении господина Иванишвили (прим. почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта») и его приближенных. Никакого доверия, которое было основой т. н. команды, его больше нет.



Это последний этап, которым мы видим, мы должны подготовиться к тому, что он продлится еще какое-то время, но от нас необходимы выдержка на фоне этих репрессий, еще больше солидарности, что является нашим самым большим качеством, и мы его действительно покажем.



26 октября мы будем все вместе и в очередной раз выразим, что протест не угасает, что солидарность не угасает, и Грузия - вечна», - заявила Зурабишвили.





