Эрик Оттоссон: Ежедневные протесты на проспекте Руставели видим как луч надежды на будущее Грузии, мы с вами


25.10.2025   14:19


Год назад, 26 октября, грузинская демократия и путь Грузии в Европейский союз были украдены у народа, — заявил в видеообращении председатель Комитета по европейским делам парламента Швеции Эрик Оттоссон.

«Мы хотим подтвердить нашу неизменную поддержку стремлению грузинского народа к демократии, свободе и европейскому будущему. Рассматриваем ежедневные протесты на проспекте Руставели как луч надежды на будущее Грузии, и мы с вами», — заявил Эрик Оттоссон.

К видеообращению присоединились председатели Комитетов по европейским делам парламента Словакии, Сейма и Сената Польши, парламентов Литвы, Латвии и Эстонии, комитета по иностранным и европейским делам парламента Люксембурга, комитета по европейским делам Финляндии и комитета по иностранным делам парламента Австрии и министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.


