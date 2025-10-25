Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Из Германии больше всего людей депортировано в Турцию и Грузию - Tagesschau


25.10.2025   18:43


Число депортированных из Германии просителей убежища увеличилось - больше всего людей депортировано в Турцию и Грузию, сообщает издание Tagesschau.

По заявлению правительства Германии, число депортированных, получивших отказ в предоставлении убежища, с января по сентябрь этого года составило 17 651 человек.

Стоит отметить, что за тот же период прошлого года этот показатель составлял 14 706 человек.

Больше всего - депортация 1614 человек, осуществлено в Турцию, а 1379 человек – в Грузию.

Депутат Бундестага и представитель левой партии Die Linke Клара Бюнгер раскритиковала политику правительства Германии касательно депортаций.

«Когда речь идет об увеличении числа депортаций, у властей уже не осталось табу. Массовые депортации в такие ​​страны, как Турция, где репрессии против левых, курдов и оппозиционеров? Судя по всему, это не представляет проблему в нынешних политических условиях в Германии», - заявила Бюнгер.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна