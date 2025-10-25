|
Из Германии больше всего людей депортировано в Турцию и Грузию - Tagesschau
25.10.2025 18:43
Число депортированных из Германии просителей убежища увеличилось - больше всего людей депортировано в Турцию и Грузию, сообщает издание Tagesschau.
По заявлению правительства Германии, число депортированных, получивших отказ в предоставлении убежища, с января по сентябрь этого года составило 17 651 человек.
Стоит отметить, что за тот же период прошлого года этот показатель составлял 14 706 человек.
Больше всего - депортация 1614 человек, осуществлено в Турцию, а 1379 человек – в Грузию.
Депутат Бундестага и представитель левой партии Die Linke Клара Бюнгер раскритиковала политику правительства Германии касательно депортаций.
«Когда речь идет об увеличении числа депортаций, у властей уже не осталось табу. Массовые депортации в такие страны, как Турция, где репрессии против левых, курдов и оппозиционеров? Судя по всему, это не представляет проблему в нынешних политических условиях в Германии», - заявила Бюнгер.
