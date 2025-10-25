Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
«Лело — Сильная Грузия»: Грузии нужны новые честные и свободные парламентские выборы


25.10.2025   19:15


Режим, не имеющий ни внутренней, ни внешней политической легитимности, пытается укрепить свои позиции посредством общественного террора, — говорится в заявлении «Лело — Сильная Грузия».

В заявлении говорится, что стране необходимы новые парламентские выборы.

«Режим, не имеющий ни внутренней, ни внешней политической легитимности, пытается укрепить свои позиции посредством общественного террора. Эта кампания террора лишь ускорит конец режима. Грузии нужны новые честные и свободные парламентские выборы, только это выведет страну из кризиса. Чем дольше нелегитимная власть будет продолжать управлять страной силой, тем дороже это обойдется Иванишвили», — говорится в заявлении «Лело — Сильная Грузия».


