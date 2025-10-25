Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Представители Омбудсмена навестили 32 человека, задержанных за последние дни в ходе акций протеста


25.10.2025   19:37


Представители Народного защитника посетили 32 лица, задержанных во время протестных акций за последние дни, — сообщает Аппарат Народного защитника Грузии.

На основании информации, полученной от задержанных, Народный защитник обратился в соответствующие органы по поводу предполагаемого ненадлежащего обращения.

«Представители аппарата Народного защитника продолжают посещение задержанных и предоставят общественности дополнительную информацию.

Вы можете сообщить нам любую имеющуюся у вас информацию о нарушениях прав человека по номеру горячей линии Аппарата Народного защитника – 1481», – говорится в заявлении.


