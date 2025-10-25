Представители Омбудсмена навестили 32 человека, задержанных за последние дни в ходе акций протеста

Представители Народного защитника посетили 32 лица, задержанных во время протестных акций за последние дни, — сообщает Аппарат Народного защитника Грузии.



На основании информации, полученной от задержанных, Народный защитник обратился в соответствующие органы по поводу предполагаемого ненадлежащего обращения.



«Представители аппарата Народного защитника продолжают посещение задержанных и предоставят общественности дополнительную информацию.



Вы можете сообщить нам любую имеющуюся у вас информацию о нарушениях прав человека по номеру горячей линии Аппарата Народного защитника – 1481», – говорится в заявлении.







