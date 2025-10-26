Папуашвили: Мы столкнулись с противостоянием не только с внутренними деструктивными силами, но и с внешними глобалистскими силами

Выборы 26 октября были действительным, ощутимым определяющим моментом для Грузии, - об этом в социальной сети Фейсбук пишет председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, «Грузинская мечта» с её «подлинными избирателями» столкнулась с противостоянием не «только внутренних, реваншистских и деструктивных сил, косой оппозицией, пропитанной идеологией нацдвижения, но и с направляющими, внешними глобалистскими, которые уже давно на шахматной доске геополитики отвели для Грузии роль жертвенной "пешки"».



«Сегодня - 26 октября. Прошел год с парламентских выборов, которые для нас провозгласили референдумом, анонсировали концом мира и развития, которые мы добыли многолетним трудом, и пообещали вовлечение в соседнюю войну. Мы приняли вызов референдума и предложили грузинскому народу самую четкую картину текущей геополитической реальности, на простом и понятном языке – нет - войне, да - миру.



К избирательным урнам пришло более 2,1 миллиона избирателей, и выбор 54% из них был однозначным и громким – мы выбираем мир, отказываемся от войны. Однако этот однозначный и простой ответ подразумевал ответ на многие вопросы, который стал определяющим для текущего политического процесса. Наряду с миром, это был выбор в пользу традиционных ценностей, национальных интересов, суверенитета, независимости, экономического развития, семьи, культуры, веры и будущих поколений.



Это была суть, для защиты которой боролась «Грузинская мечта». Боролась внутри страны и за её пределами, защищала государственную самобытность и право управлять самой. К этой борьбе присоединились 1 120 053 грузинских патриотов, которые проявили сильнейшую волю и определили будущий вектор страны.



