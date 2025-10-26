Мдинарадзе принял главу Службы национальной безопасности Армении Андраника Симоняна

26.10.2025 12:03





Глава Службы государственной безопасности Грузии Мамука Мдинарадзе принял главу Службы национальной безопасности Армении Андраника Симоняна, находившегося с визитом в Тбилиси.



На встрече обсуждались дружественные отношения между Грузией и Арменией. Стороны рассмотрели перспективы дальнейшего углубления партнёрского сотрудничества, а также вызовы в регионе и возможности развития сотрудничества в сфере безопасности. Была отмечена важность двусторонней координации и обмена информацией. Мамука Мдинарадзе рассказал о позитивной роли Грузии в обеспечении и укреплении мира на Кавказе.



Мамука Мдинарадзе поблагодарил Андраника Симоняна за приезд в Грузию и подчеркнул важность визита.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





