Вице-президент Европарламента призвала освободить Мзию Амаглобели для лечения за границей

26.10.2025 18:23





Вице-президент Европарламента Пина Пичерно призвала власти Грузии освободить журналистку Мзию Амаглобели, чтобы та могла пройти офтальмологическое лечение за границей.



«Я глубоко обеспокоена известиями о том, что зрение журналистки и лауреатки премии Сахарова Мзии Амаглобели, находящейся в заключении в Грузии, резко ухудшилось: сегодня у нее сохранился лишь 1% зрения на одном глазу и 10% – на другом.



Медицинские обследования, проведенные пенитенциарной системой, подтверждают необратимое ухудшение состояния.



Я настоятельно призываю власти Грузии освободить ее до того, как станет слишком поздно, чтобы попытаться спасти зрение при помощи специализированного лечения за рубежом», – написала Пичерно в соцсети Х.



Мзия Амаглобели – основательница и директор онлайн-изданий «Батумелеби» и «Нетгазети». Ее арестовали в январе 2025 года из-за пощечины начальнику батумской полиции Ираклию Дгебуадзе во время спора на акции протеста. В августе ее приговорили к двум годам тюрьмы.



Здоровье Амаглобели было подорвано после 38-дневой протестной голодовки в заключении. Адвокат подробно ознакомила суд о проблемах со зрением у журналистки, прежде чем той вынесли приговор.





