|
|
|
Вице-президент Европарламента призвала освободить Мзию Амаглобели для лечения за границей
26.10.2025 18:23
Вице-президент Европарламента Пина Пичерно призвала власти Грузии освободить журналистку Мзию Амаглобели, чтобы та могла пройти офтальмологическое лечение за границей.
«Я глубоко обеспокоена известиями о том, что зрение журналистки и лауреатки премии Сахарова Мзии Амаглобели, находящейся в заключении в Грузии, резко ухудшилось: сегодня у нее сохранился лишь 1% зрения на одном глазу и 10% – на другом.
Медицинские обследования, проведенные пенитенциарной системой, подтверждают необратимое ухудшение состояния.
Я настоятельно призываю власти Грузии освободить ее до того, как станет слишком поздно, чтобы попытаться спасти зрение при помощи специализированного лечения за рубежом», – написала Пичерно в соцсети Х.
Мзия Амаглобели – основательница и директор онлайн-изданий «Батумелеби» и «Нетгазети». Ее арестовали в январе 2025 года из-за пощечины начальнику батумской полиции Ираклию Дгебуадзе во время спора на акции протеста. В августе ее приговорили к двум годам тюрьмы.
Здоровье Амаглобели было подорвано после 38-дневой протестной голодовки в заключении. Адвокат подробно ознакомила суд о проблемах со зрением у журналистки, прежде чем той вынесли приговор.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна