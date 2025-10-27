Прокуратура Грузии возбудила дело против университета матери Саакашвили

Прокуратура Грузии начала расследование по факту противоправного присвоения и растраты принадлежащего Грузинскому техническому университету имущества в крупном размере, - заявление об этом распространяет прокуратура Грузии.



По данным прокуратуры, ректор Технического университета 17 октября обратился в следственный орган с заявлением о начале расследования.



«На основании заявления ректора Технического университета Давида Гургенидзе прокуратура Грузии начала расследование по факту незаконного присвоения и растраты с использованием служебного положения имущества в крупном размере, принадлежащего Грузинскому техническому университету.



Ректор Технического университета 17 октября текущего года обратился в прокуратуру с заявлением, в котором указал на факты незаконной приватизации недвижимого имущества (земельных участков, строений и спортивных площадок на них), расположенного по адресу г. Тбилиси, ул. Костава №77, находящегося в пользовании и собственности Грузинского технического университета, ООО «Университет Грузии».



24 октября в Департаменте по борьбе с коррупционными преступлениями Генеральной прокуратуры Грузии начато расследование по подпункту «г» части 2 статьи 182 и подпункту «б» части 3 статьи 182 Уголовного кодекса Грузии», - говорится в заявлении.



Университет Грузии, принадлежащий матери третьего президента Грузии Гиули Аласания, в последнее время является объектом нападок со стороны правительственных и проправительственных СМИ. Его обвиняют в организации «антигосударственных тренингов», но соответствующие доказательства не были обнародованы.



Нападки на Университет Грузии началось много лет назад — в 2023 году у здания парламента прошли многочисленные митинги протеста против «закона об агентах». Тогдашний премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявлял, что университет собирается «промыть мозги молодым людям». В эфире провластного канала Imedi TV он упомянул о передаче имущества «Технического университета» за 1 лари, на что «Университет Грузии» ответил заявлением.



«Мы хотели бы надеяться, что заявление премьер-министра сделано не с целью клеветы, а из-за недостатка информации… Гиули Аласания и Манана Санадзе основали университет, и никто им его не «передавал». Что касается зданий, то все было приобретено на открытом аукционе и оплачено на сумму до 4 млн $. Эта сумма была погашена университетом за счет банковского кредита. Очевидно, что все документы, подтверждающие это, находятся в открытом доступе», — говорится в заявлении.



В том же заявлении было написано, что Университет Грузии всегда будет стоять на светлой стороне — защищать интересы родины и молодежи.



Университет Грузии помогал тем бывшим госслужащим, которые были покинули должности после озвученного решения о заморозке процесса евроинтеграции «Грузинской мечтой» — для них был создан фонд в размере 200 000 лари.





