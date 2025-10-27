Представлен 10-пунктный план нового этапа «Демократического сопротивления»

Лидер движения «Площадь свободы» Леван Цуцкиридзе вместе со своими соратниками представил «план из 10 пунктов нового этапа демократического сопротивления».



Эти шаги, отметил он, важны для «усиления сопротивления» авторитарному режиму «Грузинской мечты» — они приблизят оппонентов власти к окончательному успеху.



1. объехать различные районы Тбилиси и регионы Грузии — «донести правду» до населения;



2. созвать масштабный гражданский конгресс с нашими согражданами и товарищами в конце 2025 года, где будут обсуждаться дальнейшие шаги в борьбе.



3. В ближайшие 30 дней «Площадь Свободы» представит «Программу свободы для Грузии», в которой будут обсуждаться и отражаться все важные реформы и шаги, которые необходимо предпринять в переходный период от авторитаризма к восстановлению демократии», — отметил Цуцкиридзе.



4. в ближайшие 30 дней представить обновленную доктрину национальной безопасности Грузии, где будет показано видение, как на национальном, так и на региональном и международном уровнях, того, как по-настоящему защитить мир и укрепить стабильность;



5. в ближайшие дни постепенно представить членов команды «Площадь Свободы», которые обладают возможностью, опытом и профессионализмом, чтобы взять на себя решение вопросов и сфер, важных для управления страной;



6. запустить общественную кампанию по сбору подписей в поддержку «закона о люстрации» — это будет один из первых законопроектов, который «Площадь Свободы» примет в новом независимом парламенте;



7. в целях усиления международной поддержки и дальнейшего вовлечения нашей диаспоры за рубежом в дело сохранения демократии в Грузии, мы начинаем работу по созданию Национального фонда демократии и поддержке борьбы за демократию в Грузии;



8. чтобы усилить международное давление на «Грузинскую мечту» и лучше скоординировать общие усилия, предлагается партнерам из разных политических партий, 5-му и 4-му президентам Грузии, а также бывшим дипломатам совместно создать Совет по внешней политике;



9. для усиления поддержки в борьбе за демократию и еще большего укрепления позицию Грузии в международной повестке дня, уже начата работа с европейскими партнерами над созданием постоянной международной конференции высокого уровня по продолжающемуся кризису в Грузии в Европейском союзе — здесь будет регулярно обсуждаться вопрос о том, что следует сделать для спасения демократии в Грузии.



10. чтобы еще раз подчеркнуть прозрачность, публичность и подотчетность, отчитываться перед общественностью у ТГУ каждый вторник в течение следующих 2 месяцев — расскажем о нашей работе, ответим на их вопросы и представим наше видение.



«Таковы 10 конкретных шагов, которые мы предпримем для дальнейшего укрепления и развития нашего сопротивления», — заявил Цуцкиридзе.



Источник: SOVA

