НПО: Изменения, принятые однопартийным парламентом, неконституционны и направлены на устранение конкурентов

27.10.2025 14:22





Представители неправительственных организаций — Нино Ломджария, Эка Гигаури, Александр Барамидзе и Нино Евгенидзе — провели совместный брифинг, на котором обсудили пакет недавно принятых законодательных изменений, касающихся политических партий.



По оценке представителей НПО, принятые поправки противоречат Конституции Грузии и направлены на устранение политических оппонентов партии «Грузинская мечта».



«Однопартийный парламент «Грузинской мечты» 16 октября 2025 года в ускоренном порядке принял законодательный пакет, который предусматривает запрет политических партий и бессрочное лишение политических прав лиц, связанных с этими партиями.



Мы считаем, что данные изменения не соответствуют Конституции Грузии и направлены на устранение политических конкурентов «Грузинской мечты» из политического процесса. Это решение еще раз демонстрирует, что партия «Грузинская мечта» использует государственные институты для обеспечения своего долгосрочного пребывания у власти», — заявили представители НПО.







