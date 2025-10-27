|
|
|
«Грузинская мечта» все еще обсуждает конституционный иск о запрете политических партий
27.10.2025 14:25
Член парламентского большинства Тенгиз Шарманашвили заявил, что на сегодняшнем заседании большинства его участники ещё раз представят свои позиции относительно конституционного иска.
По словам Шарманашвили, если большинство сочтёт, что в документе необходимо уточнить отдельные вопросы, это будет сделано.
«Сегодня в 18:00 состоится заседание парламентского большинства, где мы ещё раз обсудим наши позиции по поводу конституционного иска. Если решим, что документ уже достаточно совершенен, — внесём его. Если же большинство сочтёт, что есть моменты, требующие уточнения, — так и поступим. Это не тот случай, когда четыре–пять дней или даже неделя что-то решают.
Никому не нужен документ, основанный на политических нарративах, когда речь идёт о праве. Так же, как заключение не должно быть политическим текстом, а все указанные факты должны быть подтверждены доказательствами, таким же должен быть и этот иск.
Из-за спешки нельзя навредить юридической стороне вопроса. Мы идём не на митинг, а в суд. Мы не будем поступать, как »националы» — они идут в Страсбург с подобными нарративами и проигрывают дела. Мы так не поступим — мы пойдём в суд с юридически обоснованным документом», — заявил Тенгиз Шарманашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна