«Грузинская мечта» все еще обсуждает конституционный иск о запрете политических партий

27.10.2025 14:25





Член парламентского большинства Тенгиз Шарманашвили заявил, что на сегодняшнем заседании большинства его участники ещё раз представят свои позиции относительно конституционного иска.



По словам Шарманашвили, если большинство сочтёт, что в документе необходимо уточнить отдельные вопросы, это будет сделано.



«Сегодня в 18:00 состоится заседание парламентского большинства, где мы ещё раз обсудим наши позиции по поводу конституционного иска. Если решим, что документ уже достаточно совершенен, — внесём его. Если же большинство сочтёт, что есть моменты, требующие уточнения, — так и поступим. Это не тот случай, когда четыре–пять дней или даже неделя что-то решают.



Никому не нужен документ, основанный на политических нарративах, когда речь идёт о праве. Так же, как заключение не должно быть политическим текстом, а все указанные факты должны быть подтверждены доказательствами, таким же должен быть и этот иск.



Из-за спешки нельзя навредить юридической стороне вопроса. Мы идём не на митинг, а в суд. Мы не будем поступать, как »националы» — они идут в Страсбург с подобными нарративами и проигрывают дела. Мы так не поступим — мы пойдём в суд с юридически обоснованным документом», — заявил Тенгиз Шарманашвили.





