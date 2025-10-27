Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Папуашвили: Партия Гахария и формально управляется извне Георгием Гахария, как Ленин из Германии


27.10.2025   17:31


Единственная интересная часть, которая может сопровождать их работу в парламенте, это то, что мы можем напрямую увидеть, какие указания поступают извне. Это партия, и формально управляемая извне Георгием Гахария, который находится за границей, в Германии, и как Ленин из Германии, пытается организовать здесь революции, - заявил журналистам председатель парламента Шалва Папуашвили.

«Сегодня Русудан Тевзадзе из партии Гахария объявила, что отказывается от депутатского мандата. 4 октября она баллотировалась на выборах местного самоуправления как мажоритарий в одном из районов Тбилиси, где 67 тысяч избирателей. Она получила 369 голосов. По этому можно заключить, насколько значимо её присутствие или отсутствие для грузинского парламента. Кроме того, эти люди говорят о легитимации, те, кто получил 369 голосов от 67 тысяч избирателей. Я понимаю, что ситуация сложная. То же самое было и в предыдущем парламенте. Помните заявление Ники Мелия: «Кто войдёт, будет пуфом», – и в итоге они вошли пуфами. Они и не решали активно работать в парламенте. Они не уступили мандаты, но и физически в парламент не вошли. Теперь им приходится признать парламентские выборы, и они находятся в сложном положении, пытаясь найти какое-то оправдание, но сами ставят себя в ещё более смешное положение. Мы видим, исходя из внешних указаний, процессов, которые были в октябре прошлого года, когда побеждённая радикальная оппозиция вместе с побеждёнными послами, иностранными политиками не хотела признавать своё поражение. Они начали разрабатывать «план Б», чтобы насильственным путем устранить национальную и легитимную власть и отдать своим марионеткам. Этот план провалился, и окончательно провалился 4 октября, когда мы увидели не состоявшуюся попытку свержения власти. Вспомним также Расу Юкнявичене, которая извне поддерживала свержение правительства, публикуя один пост за другим в тот момент, когда происходило вторжение в президентский дворец. Болела оттуда. Соответственно, теперь им приходится как-то оправдывать перед собственными избирателями своё позорное поведение – за то, что год не работали в парламенте, а также вхождение в парламент.

В этом плане единственная интересная часть, которая может сопровождать их работу в парламенте, это то, что мы можем напрямую увидеть, какие указания поступают извне, в прямом смысле этого слова. Фактически, это партия, и формально управляемая извне Георгием Гахария, который находится за границей, в Германии, и как Ленин из Германии, пытается организовать здесь революции», – заявил Папуашвили.


