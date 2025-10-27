Каладзе: Сколько людей соберётся на акцию протеста, неинтересно

«Сколько людей соберётся на акцию протеста, неинтересно. У них нет поддержки», — заявил мэр столицы Каха Каладзе.



По словам Кахи Каладзе, большинство населения страны поддерживает правящую партию и её политику, а те, кто организует акции протеста, находятся в меньшинстве.



«Когда вы представляете политическую партию, вам обязательно нужна поддержка народа. Без этого невозможно думать о какой-либо деятельности. Соответственно, сегодня «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» — это команда, которую поддерживает большинство населения и которая поддерживает её прагматичную политику. Эти люди в меньшинстве, в проигравших. Надеюсь, многие из них расскажут народу, какие процессы происходят, как их используют, как их приносят в жертву ради тюрьмы. Я приветствую только тех, кто способен анализировать и сможет сделать правильные выводы», — отметил Каха Каладзе.



Кроме того, на вопрос журналиста, были ли выделены Еврокомиссией средства на акции протеста в Тбилиси, Каха Каладзе ответил, что они этого не скрывают, поскольку послы Евросоюза и некоторых европейских стран напрямую вовлечены в грузинскую политическую повестку.





