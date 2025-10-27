Армения пригласила президентов Турции и Азербайджана в Ереван

27.10.2025 19:15





Армения пригласила президентов Турции и Азербайджана в Ереван. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.



По словам главы МИД Армении, Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев приглашены на саммит Европейского политического сообщества, который состоится в Ереване в следующем году.



«С обеих стороны были жертвы, между нами была реальная вражда. Процесс примирения. Многие страны и народы мира пришли через это. Стоит цель установить добрососедские отношения. Должны мы сделать шаги или нет? Почему мы с трудом представляем визит в Армению президента Эрдогана? Сегодня сложно представить визит Пашиняна в Азербайджан, но мы идем по этому пути. Однажды такая ситуация будет», — заявил Арарат Мирзоян.







