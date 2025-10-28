Член ЕНД: Георгий Гахария – хронический предатель

Георгий Гахария – это человек, являющийся хроническим предателем,- указанное заявление сделал заместитель генерального секретаря «Единого национального движения» Ираклий Павленишвили.



Как заявил в беседе с журналистами Павленишвили, суть трагедии Георгия Гахарии состоит в том, что он не признает ни власти, ни оппозицию как таковые.



«Сначала он предал команду, членом которой являлся, команду Иванишвили, затем предал оппозицию, по-моему, он предал и своего последнего партнера. Я не знаю наверняка, наверное, лучше спросить у них. В конечном итоге, это человек, который пытается вернуться в недра правящей партии, но, думаю, что его там не особо ждут. Поэтому, т. н. политическая деятельность, которая у него была, действительно, трагична. По большому счету, ни оппозиция не признает его оппозицией, и думаю, что ни власти не признают его своим, это – суть его трагедии»,- заявил Ираклий Павленишвили.



Заместитель генерального секретаря «Единого национального движения» также прокомментировал закон о запрете политических партий.



По словам Павленишвили, «это один из самых авторитарных и драконовских законов, которые видела страна».



«В Грузии принимаются законы, которые лишают смысла не только политическую деятельность, но и наличие критической мысли в целом. По той же логике они могут принять закон, по которому критически настроенные люди не смогут выйти на улицу, так как все права уже ограничены. Это хрестоматийный пример установления диктатору в нашей стране, это, наверное, в внесут в учебный курс и не только в нашей стране, но и в других странах, так как на моей памяти, правда, нет такого прецедента, когда не только десяткам, сотням политиков запрещают заниматься политической деятельностью, но и, по их расчетам, для сотен тысяч граждан будет введен запрет на активное избирательное право, то есть право голоса»,- заявил Ираклий Павленишвили.





