«Грузинская мечта» осуществляет психологический шантаж граждан Грузии - член партии «Гахария За Грузию»

28.10.2025 13:58





«Грузинский народ уже однажды сказал решительное нет «нацдвижению» и, надеясь на лучшее будущее, сменил власть. Однако сейчас многие из этих людей полностью разочарованы, потому что один насильственный режим был заменён другим», — заявила на пленарном заседании парламента депутат от партии «За Грузию» Вика Пилпани.



По её словам, спустя 13 лет нахождения у власти партия «Грузинская мечта» продолжает снимать с себя ответственность за все социальные проблемы страны, перекладывая её на «Национальное движение».



«В октябре исполнилось 13 лет со дня, когда «Грузинская мечта» пришла к власти. За эти 13 лет одно из её многочисленных обещаний — «завершить эпоху нацдвижения» — так и не было выполнено и не изменилось. На 13-м году пребывания у власти «Грузинская мечта» продолжает уходить от ответственности за все социальные проблемы, ссылаясь на «национальное движение». Партия осуществляет психологический шантаж граждан Грузии, сама укрепляет и подпитывает »Национальное движение», чтобы потом пугать им избирателей.



Именно «Грузинская мечта» помогла «нацдвижению» в организации фейковой революции: за несколько месяцев до выборов им отдавали эфирное время на их же пропагандистском »Рустави 2”, посвящали сюжеты на телеканале «Имеди» и пугали избирателей ставшей уже анекдотом фразой — «наци возвращаются», с участием анекдотических персонажей самого нацдвижения. За несколько месяцев до столкновений у дворца Орбелиани организаторы акции из «нацдвижения» открыто говорили, что планируют свержение власти, революцию, что начнут и закончат её 4-го числа. Никого из них вы даже не вызвали на допрос.



Год назад вы восхваляли премьер-министра, благодарили его за «служение православию», а потом почти всё его имущество конфисковали. Зато к деньгам, заработанным Кезерашвили через колл-центры, вы даже не прикоснулись и расследование не начали, несмотря на наши требования.



Теперь вы собираетесь запретить «нацдвижение», называете «коллективными нацами» даже тех, кого они сами когда-то преследовали, хотя среди вас есть люди, которые в 2016 году были их донорами или кандидатами в мажоритарные депутаты.



Через какой суд вы собираетесь запрещать «нацдвижение»? Через судью по делу Гиргвлиани — Мурусидзе? Или вы передали иск о запрете судье Чинчиладзе из числа «нацсудей»? Вот она — анатомия вашей 13-летней »борьбы с нацами». Вы не завершаете эпоху «нацдвижения» — вы продлеваете свою власть за счёт «нацдвижения», пока образ врага продолжает работать.



Вы не имеете права на 13-м году правления заставлять людей жить в нищете, несправедливости и насилии. Грузинский народ уже однажды сказал решительное «нет» нацдвижению и, надеясь на лучшее будущее, сменил власть. Но сегодня многие полностью разочарованы, потому что один насильственный режим сменился другим. Именно поэтому мы сегодня здесь — чтобы эта ложь не осталась без ответа. Мы здесь, чтобы разоблачить каждую ложь! Правда, которая принадлежит грузинскому народу, должна звучать в парламенте», — заявила Пилпани.





