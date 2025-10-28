«Мечта» vs «Гахария за Грузию»: Вы должны нас благодарить, что вам позволено быть в парламенте

28.10.2025 14:25





Парламентский лидер партии «Грузинская мечта» Ираклий Кирцхалия заявил депутатам партии «Гахария за Грузию», что они должны быть благодарными за то, что парламентское большинство дало им «право» сидеть в парламенте Грузии XI созыва.



Кирцхалия указал на заявление представителей партии о том, что в парламенте XI созыва только их 8% являются легитимными, а сам парламент — нелегитимен.



«Запомните одну вещь, и прежде всего, я обращаюсь к вам в этом зале: вы должны поблагодарить каждого члена большинства за то, что они предоставили вам право заседать здесь, и сегодня вы называетесь депутатами парламента Грузии.



Но также помните одну вещь: очень четко и ясно — мы уважили избирателей, которым вы лгали перед выборами, что вы якобы представляли какую-то отличную от иных политическую силу, а на самом деле не представляли эту силу и выполняли политический заказ, который видело общество — это появилось спустя год. Посмотрите на рейтинг — где вы были на парламентских выборах и где — на выборах в органы самоуправления».



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





