|
|
|
«Мечта» vs «Гахария за Грузию»: Вы должны нас благодарить, что вам позволено быть в парламенте
28.10.2025 14:25
Парламентский лидер партии «Грузинская мечта» Ираклий Кирцхалия заявил депутатам партии «Гахария за Грузию», что они должны быть благодарными за то, что парламентское большинство дало им «право» сидеть в парламенте Грузии XI созыва.
Кирцхалия указал на заявление представителей партии о том, что в парламенте XI созыва только их 8% являются легитимными, а сам парламент — нелегитимен.
«Запомните одну вещь, и прежде всего, я обращаюсь к вам в этом зале: вы должны поблагодарить каждого члена большинства за то, что они предоставили вам право заседать здесь, и сегодня вы называетесь депутатами парламента Грузии.
Но также помните одну вещь: очень четко и ясно — мы уважили избирателей, которым вы лгали перед выборами, что вы якобы представляли какую-то отличную от иных политическую силу, а на самом деле не представляли эту силу и выполняли политический заказ, который видело общество — это появилось спустя год. Посмотрите на рейтинг — где вы были на парламентских выборах и где — на выборах в органы самоуправления».
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна