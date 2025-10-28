Анна Цитлидзе: Нас не беспокоит ни один конституционный иск, поданный российским оккупационным режимом

«Упразднение любых политических партий — не большая проблема, чем упразднение свободы и независимости этой страны», — заявила член «Национального движения» Анна Цитлидзе.



По её словам, несмотря на решение Конституционного суда, борьба будет продолжаться до конца правления «российского оккупационного режима».



«Они заставляют нас потерять европейское будущее этой страны, которое напрямую связано с национальной безопасностью Грузии и свободой каждого гражданина. Какое бы решение они ни приняли, каким бы ни был этот иск, какое бы решение ни принял Конституционный суд, который также является придатком «Грузинской мечты», мы продолжим борьбу с российским оккупационным режимом, пока не положим ему конец», — заявил Цитлидзе.



Для справки, согласно заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, совместный конституционный иск фракции «Грузинская мечта», политических групп «Сила народа» и «Европейские социалисты» требует признания неконституционными и запрета трёх политических партий: «Единство – Национальное движение», «Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия Гирчи, Дроа», «Сильная Грузия – Лело, За народ, За свободу».





