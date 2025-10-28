Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саломе Зурабишвили: «Российский режим»принял решение о запрете всех трех главных оппозиционных партий


28.10.2025   17:05


Окончательный шаг в терроре, существующем в Грузии! После ограничения всех индивидуальных и коллективных свобод, «российский» режим принял решение о запрете всех трех главных оппозиционных партий, - об этом в социальной сети Х пишет пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По ее словам, цель указанного решения – превратить Грузии в авторитарный режим российского типа.

«Строго осуждаю данное решение, так как его цель сведение Грузии к авторитарному режиму российского типа», - пишет Зурабишвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна