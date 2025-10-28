Саломе Зурабишвили: «Российский режим»принял решение о запрете всех трех главных оппозиционных партий

28.10.2025 17:05





Окончательный шаг в терроре, существующем в Грузии! После ограничения всех индивидуальных и коллективных свобод, «российский» режим принял решение о запрете всех трех главных оппозиционных партий, - об этом в социальной сети Х пишет пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По ее словам, цель указанного решения – превратить Грузии в авторитарный режим российского типа.



«Строго осуждаю данное решение, так как его цель сведение Грузии к авторитарному режиму российского типа», - пишет Зурабишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





