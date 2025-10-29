Бывшему исполнительному директору Фонда муниципального развития предъявлено обвинение

Прокуратура Грузии предъявила бывшему исполнительному директору Фонда муниципального развития Грузии обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила прокуратура.



По данным следственного ведомства, в ходе расследования, проведенного Следственной службой министерства финансов Грузии, установлено, что с февраля 2023 года Фонд муниципального развития объявлял тендеры на проектирование/строительство детских садов в различных муниципалитетах Грузии, победителем которых было признано ООО «Лаги Капитал».



«Обвиняемый был осведомлен о том, что компания «Лаги Капитал» безосновательно требовала авансы от фонда, не выполняя предусмотренные договорами работы. Тем не менее, обвиняемый, злоупотребляя служебным положением, постепенно перечислил «Лаги Капитал» более 11 200 000 лари в качестве аванса для начала строительных работ, таким образом, что в некоторых случаях проекты детских садов даже не были готовы.



Из перечисленных средств руководство «Лаги Капитал» незаконно присвоило 9 365 000 лари. В результате 22 детских сада, предусмотренных проектом, не были построены.



Обвиняемому предъявлено обвинение по части 1 статьи 332 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями)», — заявили в прокуратуре.







