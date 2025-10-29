Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Дом юстиции: справка о несудимости при ВНЖ запрашивается только в индивидуальном порядке


29.10.2025   13:13


В Доме юстиции утверждают, что информация о том, что при подаче или продлении ВНЖ ведомство якобы в течение последних 2-х недель перестало требовать от иностранцев справку о несудимости, не соответствует действительности.

Агентству SOVA в Доме юстиции ответили, что справка о несудимости запрашивается не всегда, а только в индивидуальном порядке. Узнать об этом лицо может только тогда, когда Агенство развития государственных сервисов начнет делопроизводство на основании документов, представленных в ведомство.

«Вы не сможете узнать о необходимости документа о судимости-несудимости заранее: этот вопрос решается в индивидуальном порядке при рассмотрении дела. Вам не смогут сказать об этом ни по телефону, ни даже когда вы сдаете ваши документы на ВНЖ. Когда не требуется — ее на потребуют, и, соответственно, наоборот. Все это становится ясно только после того, как Агентство развития государственных сервисов приступит к делопроизводству», — заявили в Доме юстиции Тбилиси.

Добавим, в пабликах распространилась информация о том, что «Дом Юстиции последние две недели перестал требовать от иностранцев справку о несудимости». Автор отмечает, что подобные правила не прописаны в законе при подаче или продлении ВНЖ, но ведомство вправе истребовать дополнительные документы для изучения дела.

«Справку о несудимости стали требовать у иностранных граждан (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения и т.д.) в конце августа. Это вызвало задержки с получением ВНЖ, дополнительное время и затраты. Начиная с конца октября, как рассказывают подававшие документы и юристы, справки требовать перестали. Это же подтверждают операторы Дома Юстиции», — говорится в информации.


Источник: SOVA
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна