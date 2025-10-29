Дом юстиции: справка о несудимости при ВНЖ запрашивается только в индивидуальном порядке

29.10.2025 13:13





В Доме юстиции утверждают, что информация о том, что при подаче или продлении ВНЖ ведомство якобы в течение последних 2-х недель перестало требовать от иностранцев справку о несудимости, не соответствует действительности.



Агентству SOVA в Доме юстиции ответили, что справка о несудимости запрашивается не всегда, а только в индивидуальном порядке. Узнать об этом лицо может только тогда, когда Агенство развития государственных сервисов начнет делопроизводство на основании документов, представленных в ведомство.



«Вы не сможете узнать о необходимости документа о судимости-несудимости заранее: этот вопрос решается в индивидуальном порядке при рассмотрении дела. Вам не смогут сказать об этом ни по телефону, ни даже когда вы сдаете ваши документы на ВНЖ. Когда не требуется — ее на потребуют, и, соответственно, наоборот. Все это становится ясно только после того, как Агентство развития государственных сервисов приступит к делопроизводству», — заявили в Доме юстиции Тбилиси.



Добавим, в пабликах распространилась информация о том, что «Дом Юстиции последние две недели перестал требовать от иностранцев справку о несудимости». Автор отмечает, что подобные правила не прописаны в законе при подаче или продлении ВНЖ, но ведомство вправе истребовать дополнительные документы для изучения дела.



«Справку о несудимости стали требовать у иностранных граждан (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения и т.д.) в конце августа. Это вызвало задержки с получением ВНЖ, дополнительное время и затраты. Начиная с конца октября, как рассказывают подававшие документы и юристы, справки требовать перестали. Это же подтверждают операторы Дома Юстиции», — говорится в информации.



Источник: SOVA

