Посольство Грузии в Бразилии призывает граждан Грузии к особой осторожности
29.10.2025 18:44
Посольство Грузии в Федеративной Республике Бразилия призывает граждан Грузии к особой осторожности. Об этом говорится в информации, опубликованной посольством.
«В связи с проведением масштабной операции правоохранительными органами в Рио-де-Жанейро, учитывая сложную обстановку в городе (ограничение передвижения, изменение расписания авиарейсов, закрытие мест массового скопления людей и культурных учреждений), посольство Грузии в Федеративной Республике Бразилия призывает граждан Грузии к особой осторожности, чтобы неукоснительно соблюдать установленные правоохранительными органами штата правила!
При необходимости и для получения дополнительной информации обращайтесь на нашу горячую линию: +55 61 3366 1101», — говорится в информации.
Для справки, в ходе масштабной спецоперации полиции против организованной преступности в Рио-де-Жанейро погибло не менее 60 человек, в том числе четверо сотрудников полиции. По данным правительства Бразилии, задержаны по меньшей мере 56 человек.
