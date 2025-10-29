Содокладчицы ПАСЕ: Запрет демократической оппозиции повлечет установление диктатуры

29.10.2025 18:51





Запрет демократической оппозиции фактически приведет к установлению однопартийной диктатуры и будет несовместим с членством в Совете Европы, - об этом заявили содокладчицы Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу Грузии Эдит Эстрелла и Сабина Чудич.



Содокладчицы ПАСЕ Эдит Эстрелла (Португалия, Социалистическая партия) и Сабина Чудич (Босния и Герцеговина, ALDE) выражают глубокую обеспокоенность в связи с обращением правящего большинства Грузии в Конституционный суд по поводу запрета трех главных оппозиционных партий.



«Как Ассамблея подчеркнула в своей недавней резолюции о защите демократии и верховенства права в Грузии, запрет демократической оппозиции фактически приведёт к установлению однопартийной диктатуры и будет несовместим с членством в Совете Европы», — говорится в заявлении.



Содокладчицы «призывают правящее большинство пересмотреть иск и остановить стремительный демократический откат в стране».



Также, согласно заявлению, содокладчицы планируют прибыть в Грузию до конца года в рамках миссии по изучению фактов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





