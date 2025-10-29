Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Содокладчицы ПАСЕ: Запрет демократической оппозиции повлечет установление диктатуры


29.10.2025   18:51


Запрет демократической оппозиции фактически приведет к установлению однопартийной диктатуры и будет несовместим с членством в Совете Европы, - об этом заявили содокладчицы Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу Грузии Эдит Эстрелла и Сабина Чудич.

Содокладчицы ПАСЕ Эдит Эстрелла (Португалия, Социалистическая партия) и Сабина Чудич (Босния и Герцеговина, ALDE) выражают глубокую обеспокоенность в связи с обращением правящего большинства Грузии в Конституционный суд по поводу запрета трех главных оппозиционных партий.

«Как Ассамблея подчеркнула в своей недавней резолюции о защите демократии и верховенства права в Грузии, запрет демократической оппозиции фактически приведёт к установлению однопартийной диктатуры и будет несовместим с членством в Совете Европы», — говорится в заявлении.

Содокладчицы «призывают правящее большинство пересмотреть иск и остановить стремительный демократический откат в стране».

Также, согласно заявлению, содокладчицы планируют прибыть в Грузию до конца года в рамках миссии по изучению фактов.


