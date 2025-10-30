С 2027 года тарифы на воду могут быть пересмотрены - министр инфраструктуры

С 2027 года тарифы на воду могут быть пересмотрены. Об этом заявил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе в ходе слушаний по запросу в парламенте.



По его словам, министерство инициирует реформу компании водоснабжения.



«Для активного выявления и пресечения незаконного водопользования, предоставления технических услуг и принятия решений на основе данных планируется активно внедрять систему SCADA, а также подать заявку на пересмотр тарифов на воду в следующем году, чтобы с 2027 года ввести новые тарифы», — сказал министр.



По его словам, эти изменения сделают деятельность компании более прозрачной, эффективной и ориентированной на качество обслуживания.



Кроме того, по словам министра инфраструктуры Реваза Сохадзе, на данном этапе, при финансировании из государственного бюджета и международных донорских организаций, реализуются инфраструктурные проекты стоимостью 2,5 млрд лари в более чем 110 населённых пунктах страны, завершение которых запланировано на конец 2029 года.



Как он отметил, после завершения проектов более 300 тысяч бенефициаров смогут воспользоваться улучшенными услугами водоснабжения.



Министр также рассказал о проблемах, с которыми сталкивается компания по водоснабжению. По его словам, серьёзными проблемами остаются потери в системе и низкий уровень собираемости налогов.





