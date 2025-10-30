Папуашвили встретился с председателем Мажилиса Казахстана

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с председателем нижней палаты парламента Республики Казахстан — Ерланом Кошановым.



На встрече было подчеркнуто, что между Грузией и Казахстаном сложились дружественные отношения, основанные на многолетней истории, общем прошлом и общих взглядах на будущее.



Шалва Папуашвили напомнил о своем официальном визите в Казахстан в прошлом году и отметил важность ответного визита Ерлана Кошанова. Он также выразил благодарность Казахстану за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.



Ерлан Кошанов, в свою очередь, заявил, что его визит является первым официальным визитом председателя Мажилиса Казахстана в Грузию, что придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.



Стороны обсудили возможности дальнейшего укрепления парламентских связей. В этом контексте они положительно оценили подписание меморандума о сотрудничестве между парламентами в рамках официального визита. Было отмечено активное взаимодействие между группами дружбы, а также подчеркнута важность углубления сотрудничества между профильными комитетами и аппаратами парламентов.



Кроме того, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сферах торговли и экономики, транспорта и энергетики, инвестиций, туризма, культуры и молодежной политики. Также был выражен взаимный интерес к обмену опытом в области цифровизации и искусственного интеллекта.



На встрече было отмечено, что Грузия и Казахстан являются странами Шелкового пути, и сегодня сотрудничество между ними приобретает особое значение в контексте развития Среднего коридора, который открывает множество возможностей для глобальной торговли. Было подчеркнуто значение открытия в 2023 году совместного предприятия на базе Международного финансового центра «Астана» для развития этого коридора.



Ерлан Кошанов также сообщил, что Казахстан планирует переход к однопалатной парламентской системе и проведению выборов по партийным спискам, выразив интерес к грузинскому опыту в этой сфере.



Во встрече также приняли участие вице-спикер парламента Нино Цилосани, председатель комитета по внешним отношениям Николоз Самхарадзе, председатель комитета по интеграции с Европой Леван Махашвили, председатель экономического комитета Шота Берекашвили, председатель группы дружбы с Казахстаном Антон Оболашвили, заместитель председателя фракции «Грузинская мечта» Генриета Цицава и заместитель председателя парламентской политической группы «Сила народа» Эка Сепашвили.







