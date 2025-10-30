Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Глава МИД: Грузия добросовестно делает всё, чтобы не быть использованной в качестве площадки для уклонения от санкций


30.10.2025   16:32


«Грузия добросовестно делает всё, чтобы не быть использованной в качестве площадки для уклонения от санкций, мы успешно делаем это с 2022 года, и нет ни одного случая, чтобы обвинять Грузию», — заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

По её словам, с 2022 года против Грузии ведётся кампания, якобы ее используют для уклонения от санкций, хотя доказано, что это не так.

«С 2022 года мы наблюдаем кампанию — Грузия, так называемая «чёрная дыра» — в которую вовлечены международные акторы, представители оппозиции и ряд организаций. Эта кампания направлена ​​на то, чтобы нанести ущерб имиджу Грузии, подорвать её интересы. Она продолжается и сегодня и, вероятно, будет продолжаться. Мы противодействуем этому действиями, шагами, сотрудничеством с международными партнёрами, за что Грузия благодарна за их добросовестное отношение», — заявила Бочоришвили.

Для справки, специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан поблагодарил правительство Грузии за выраженную на самом высоком уровне приверженность и предпринятые шаги по предотвращению обхода санкций ЕС, введённых против России.


