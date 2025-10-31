Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе: Мы хотим начать работу над 10-летней стратегией развития страны


31.10.2025   12:10


Мы хотим начать работу над 10-летней стратегией развития страны на 2026-2035 год включительно, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.

По его словам, это должен быть лаконичный документ, в котором будут изложены конкретные цели и задачи, необходимые для развития страны, а также сроки их выполнения.

«Мы хотим подготовить документ, на котором будет основываться развитие страны во всех направлениях. На мой взгляд, это должен быть лаконичный документ, в котором будут изложены очень конкретные цели и задачи, а также будут прописаны сроки их выполнения. Более детально, конечно, станет известно обществу позднее. Думаем, что в ближайшем будущем будет возможно завершить работу над этим документом. Этот документ будет опубликован, и у нас появится очень конкретный путеводитель, согласно которому мы обеспечим последовательное и стабильное развитие нашей страны в последующие годы. Уже сейчас необходимо начать работу, чтобы получить качественное руководство для нашей будущей деятельности», - сказал Кобахидзе.


