Кобахидзе: Мы хотим начать работу над 10-летней стратегией развития страны

Мы хотим начать работу над 10-летней стратегией развития страны на 2026-2035 год включительно, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.



По его словам, это должен быть лаконичный документ, в котором будут изложены конкретные цели и задачи, необходимые для развития страны, а также сроки их выполнения.



«Мы хотим подготовить документ, на котором будет основываться развитие страны во всех направлениях. На мой взгляд, это должен быть лаконичный документ, в котором будут изложены очень конкретные цели и задачи, а также будут прописаны сроки их выполнения. Более детально, конечно, станет известно обществу позднее. Думаем, что в ближайшем будущем будет возможно завершить работу над этим документом. Этот документ будет опубликован, и у нас появится очень конкретный путеводитель, согласно которому мы обеспечим последовательное и стабильное развитие нашей страны в последующие годы. Уже сейчас необходимо начать работу, чтобы получить качественное руководство для нашей будущей деятельности», - сказал Кобахидзе.





