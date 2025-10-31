|
Правительство Грузии поставит в Украину генераторы
31.10.2025 12:18
Правительство Грузии отправит генераторы в Украину. Об этом сообщила администрация правительства Грузии.
Согласно информации администрации, постановление, которое подписал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, было утверждено правительством на сегодняшнем заседании.
«Согласно постановлению, Фонд развития энергетики Грузии закупит генераторы различных типов на сумму 1 500 000 лари для поставки в Украину», — говорится в информации.
