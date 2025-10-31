Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Правительство Грузии поставит в Украину генераторы


31.10.2025   12:18


Правительство Грузии отправит генераторы в Украину. Об этом сообщила администрация правительства Грузии.

Согласно информации администрации, постановление, которое подписал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, было утверждено правительством на сегодняшнем заседании.

«Согласно постановлению, Фонд развития энергетики Грузии закупит генераторы различных типов на сумму 1 500 000 лари для поставки в Украину», — говорится в информации.


