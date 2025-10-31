Зураб Джапаридзе: улица – это единственная линия фронта борьбы, которая может свергнуть этот режим

Лидер партии «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе комментирует конституционный иск «Грузинской мечты» о запрете партий. В письме, распространенном из заключения, оппозиционер пишет, что выход из сложившейся ситуации в уличных протестах.



«Кто говорит «посмотрим, что будет в Конституционном (суде)» — это чушь. Тот, кто так говорит, фактически допускает, что Конституционный суд примет решение против русских. То есть вы ещё не осознаёте, где мы живём и в какой реальности находимся.



Кстати, раз уж заговорили о Конституционном суде – иск «Лело» и попытки использовать правовые механизмы, исчерпать все ресурсы – это правильно, но это технический вопрос. Представлять это как будто именно там проходит главная линия борьбы – ложь. Время таких вещей прошло.



«Не смогли поименно запретить отдельным лицам политическую деятельность, потому что конституция не даёт такой возможности» — это тоже глупость.



Если вы всё ещё верите, что их волнует, что написано в конституции, или что скажет Венецианская комиссия или Страсбург — значит, вы не понимаете, где мы уже находимся. Они не пошли этим путём, потому что оставили больше свободы действий, и это понятное объяснение заключается в том, что это было прервано Зеброй.



О запрете нашей коалиции – фактически, они запретили наше единство. Понимание этого важно, потому что это показывает именно то, чего боятся русские – консолидации сил. В 2024 году, когда у «Дроа» был номер 1, наша коалиция скорее всего бы сформировалась на базе «Дроа».



Поэтому название запрещённой коалиции неважно, важно то, что наше единство было запрещено. Независимо от того, под чьей партией мы объединимся, эта партия также будет запрещена. Мы — единственная предвыборная коалиция, которая не распалась.



Русские сказали нам две вещи: а) если вы попытаетесь создать силу, которая создаст угрозу нашему пребыванию у власти – мы её запретим; б) если вы создадите силу, которая не сможет угрозу создать, но не признаёт результаты сфальсифицированных выборов – мы тоже её запретим.



Если кратко, вот два основных посыла. То есть они боятся консолидации сил и неспособности получить внутреннюю легитимацию. Примерно то, с чем они сейчас столкнулись. Понимание этого важно, чтобы было ясно, что нужно делать. С помощью двух вышеупомянутых посланий Кремль также определил, в каких случаях он оставит политическую власть в легальной игре:



а) ты должен участвовать в цирке так, чтобы не создавать угрозы российской власти;



б) не говорить, что это цирк.



Если соответствуешь этим двум критериям, у тебя будет зарплата в 10 000 лари, кабинет, командировки, машина, партийное финансирование, и несколько муниципальных тендеров перепадёт члену твоей семьи.



Иначе говоря, нужно быть «ручным» для русских… Все такие вскоре проявятся. Ничего не скроется.



Упоминание «связанных лиц» означает, что даже если человек, никогда не имевший отношения к политике, создаст новую партию, и если в списках этой партии найдут хотя бы одного человека, участвовавшего в антиправительственной акции, — эту партию тоже запретят (если посчитают её опасной). Понимание этого крайне важно, потому что уже давно звучат, по моему мнению, смешные разговоры о том, что нужна новая партия. Расчёт Кремля как раз на это: пусть кто-то начнёт создавать новые партии в расчёте, что сильных игроков запретили, а они сами получат легитимность, и если кто-то действительно окрепнет (шанс мизерный) и его тоже запретят. Они выигрывают время таким образом. Мы теряем время.



И наконец, ничего неожиданного и экстраординарного не происходит. Давно было ясно, какой путь они выбрали.



Улица — это единственная линия фронта борьбы, которая в сочетании с внешним давлением может свергнуть этот режим. Улица, консолидация сил и согласование единой стратегии. Когда можешь, будь на Руставели каждый день!» — пишет Дпафаридзе.



