Новый состав правительства Тбилиси поддержали на совместном заседании комиссий Сакребуло
31.10.2025 14:08
В тбилисском Сакребуло состоялось объединённое заседание комиссий, на котором кандидат на должность заместителя мэра Тбилиси Георгий Ткемаладзе представил членам собрания состав правительства города и рассказал о приоритетных направлениях, входящих в план действий мэрии Тбилиси.
По информации мэрии Тбилиси, Георгий Ткемаладзе пожелал успехов новоизбранному составу столичного Сакребуло в будущей деятельности и выразил надежду, что благодаря тесному сотрудничеству муниципалитета и собрания удастся реализовать множество полезных для города инициатив.
«Благодарю жителей за поддержку нашей команды и мэра Тбилиси. Сегодня я представляю кандидатов, выдвинутых мэром. Команда сформирована в том же составе, в котором правительство Тбилиси работало в последние годы. Есть лишь несколько новшеств на тех должностях, которые оставались вакантными. Уверен, что они добьются успеха в течение ближайших четырёх лет», — заявил Георгий Ткемаладзе.
На объединённом заседании комиссий члены Сакребуло поддержали новый состав правительства столицы, за который депутаты должны проголосовать уже сегодня.
Представленные для утверждения кандидатуры:
Руководитель администрации мэрии Тбилиси — Владимир Чигладзе;
Руководитель городского департамента охраны окружающей среды — Паата Тогондзе;
Руководитель городского департамента экономического развития — Вахтанг Ломджария;
Руководитель муниципальной инспекции Тбилиси — Гоги Чиковани;
Руководитель городского департамента инфраструктурного развития — Георгий Абутидзе;
Руководитель городского юридического департамента — Серго Биркадзе;
Руководитель городского департамента культуры, образования, спорта и дел молодежи — Ираклий Гвилава;
Руководитель городского финансового департамента — Гайоз Талаквадзе;
Руководитель городского департамента муниципальных закупок — Давид Малания;
Руководитель городского департамента здравоохранения и социального обслуживания — Гела Чивиашвили;
Руководитель городского департамента безопасности — Николоз Чонкадзе.
