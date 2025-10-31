Кобахидзе: необходимо сделать всё, чтобы войти в тройку лидеров европейских стран по уровню коррупции

31.10.2025 14:10





«Необходимо сделать всё возможное для достижения нашей амбициозной цели – войти в тройку лидеров европейских стран по уровню коррупции. Это амбициозная, но реалистичная задача», – заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.



«Ещё раз хочу напомнить, что мы полностью изменили практику в сфере приватизации. Всё выставляется на торги, чтобы максимизировать выгоду для государства и бюджета. Благодаря любой приватизации ежегодно экономятся десятки миллионов лари за счёт оптимизации персонала, что очень важно.



Особенно на государственных предприятиях многое сделано в плане оптимизации расходов, и в результате этой оптимизации сэкономлено около 700 миллионов лари. Конечно, мы должны продолжать работать в этом направлении и в дальнейшем, и нужно сделать всё, чтобы достичь амбициозной цели – войти в тройку лидеров европейских стран по уровню коррупции.



Это амбициозная, но реальная задача. Думаю, что предпринимаемыми шагами мы обязательно достигнем этой цели», – заявил премьер-министр.



В последнее время в Грузии обсуждают громкие коррупционные скандалы с участием бывших высокопоставленных чиновников из команды «Грузинской мечты». Оппоненты властей считают, что таким образом «Грузинская мечта» маскирует внутренние разборки под борьбу с коррупцией.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





