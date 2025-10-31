Прокуратура предъявила бывшему заместителю министра регионального развития обвинение

31.10.2025 16:20





Прокуратура Грузии предъявила бывшему заместителю министра регионального развития и инфраструктуры Кобе Габуния обвинение по факту злоупотребления служебными полномочиями лицом, занимающим государственную политическую должность. Заявление об этом распространяет прокуратура.



По данным ведомства, прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого соответствующей меры пресечения.



«Расследованием, проведенным Следственной службой Министерства финансов Грузии, установлено, что в период пребывания на посту заместителя министра регионального развития и инфраструктуры в непосредственном подчинении обвиняемого был Фонд муниципального развития.



С февраля 2023 года Фонд муниципального развития объявил тендеры на проектирование/строительство 30 детских садов в различных муниципалитетах Грузии, победителем в которых было объявлено ООО «Лаги Капитал».



Обвиняемому было известно, что «Лаги Капитал» не выполнял работы, предусмотренные договорами, и без всякого основания требовал от Фонда выдачи сумм для аванса.



Тем не менее, обвиняемый злоупотребил своими служебными полномочиями и поэтапно перечислил «Лаги Капитал» в качестве аванса более 11 200 000 лари. Из перечисленных средств руководство «Лаги Капитал» противоправно завладело 9 365 000 лари. В результате предусмотренные проектом детские сады не были построены.



Задержанному предъявлено обвинение по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса Грузии.



Напомним, что уголовное преследование по данному делу уже начато в отношении бывшего исполнительного директора Фонда муниципального развития и 2 сотрудников этого же фонда, а также руководства ООО «Лаги Капитал» », - говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





