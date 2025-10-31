Представитель ЕК подтвердила направиление правительству Грузии письма от имени спецпредставителя Ес

31.10.2025 16:27





Представитель Еврокомиссии подтвердила, что правительству Грузии было направлено письмо от специального представителя Евросоюза Дэвида О'Салливана, сообщает bm.ge.



Как заявляет пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Анита Хиппер, такие письма в связи с выполнением санкций получили все страны.



Министр иностранных дел "Мечты" Мака Бочоришвили вчера заявила, что получила благодарственное письмо от Евросоюза за то, насколько хорошо Грузия выполняет взятые на себя обязательства по сотрудничеству и насколько добросовестно осуществляет всю деятельность, чтобы Грузия не использовалась для обхода санкций.



"Мы действительно подтверждаем, что отправили письмо правительству Грузии. Оно касалось обязательства, взятого Грузией, не допускать обхода санкций Евросоюза. У нас была коммуникация по этому вопросу со всеми странами, что является частью нашей более широкой, глобальной вовлеченности.



Мы по-прежнему ждем ответа от властей Грузии и призываем их к дополнительным действиям, чтобы убедиться, что Россия не пытается обойти санкции, которые эффективно работают (соответственно, из-за чего Россия безнадежно пытается их обойти)", - заявила Анита Хиппер.



Письмо О'Салливана, адресатами которого являются министр иностранных дел "Мечты" Мака Бочоришвили и министр экономики Мариам Квривишвили, распространило министерство иностранных дел. В письме ЕС благодарит Грузию за все те меры, которые страна приняла, чтобы Россия не уклонялась от санкций.



В письме также говорится, что Европейский союз просит Грузию запретить реэкспорт в Россию определённых видов продукции, произведённой в блоке. BMG обратилась к министерствам с просьбой предоставить список или ссылку на конкретные товарные коды (наименования продукции), которые ЕС призывает запретить.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





