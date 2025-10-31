Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: За коррупцию взялись после намека Иванишвили


31.10.2025   16:36


«Бидзина Иванишвили выступил в этом же здании в декабре 2023 года и намекнул на необходимость борьбы с коррупцией. С тех пор мы предприняли конкретные шаги», — заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По словам премьер-министра, если кто-либо заметит признаки коррупции в каком-либо решении правительства, он будет нести личную ответственность.

«Что касается того, кто что знал – господин Бидзина Иванишвили выступил в этом самом здании в декабре 2023 года и намекнул, что необходимо бороться с коррупцией. С тех пор мы предприняли конкретные шаги. Что-то заняло больше времени, что-то меньше, но мы берём на себя ответственность за одно – ещё раз, вы видите любое решение правительства, любую закупку, тендер, любой реализованный проект. Если вы где-то увидите признаки коррупции, я отвечу лично. Таков наш подход к этому вопросу», – заявил премьер-министр.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна