Кобахидзе: За коррупцию взялись после намека Иванишвили

«Бидзина Иванишвили выступил в этом же здании в декабре 2023 года и намекнул на необходимость борьбы с коррупцией. С тех пор мы предприняли конкретные шаги», — заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам премьер-министра, если кто-либо заметит признаки коррупции в каком-либо решении правительства, он будет нести личную ответственность.



«Что касается того, кто что знал – господин Бидзина Иванишвили выступил в этом самом здании в декабре 2023 года и намекнул, что необходимо бороться с коррупцией. С тех пор мы предприняли конкретные шаги. Что-то заняло больше времени, что-то меньше, но мы берём на себя ответственность за одно – ещё раз, вы видите любое решение правительства, любую закупку, тендер, любой реализованный проект. Если вы где-то увидите признаки коррупции, я отвечу лично. Таков наш подход к этому вопросу», – заявил премьер-министр.





